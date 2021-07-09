Китай выразил протест из-за захода США в воды страны

Министерство обороны Китае выразило протест из-за вторжения американского эсминца в территориальные воды страны у Парасельских островов. Об этом сообщает ТАСС.

12 июля американский ракетный эсминец Benfold, не получив разрешения правительства КНР, незаконно вторгся в территориальные воды китайского архипелага Сиша, — заявил официальный представитель Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Тянь Цзюньли.

Архипелагом Сиша в Китае называют Парасельские острова. Он подчеркнул, что эти острова являются исконно китайской территорией, а действия США представляют собой грубое нарушение суверенитета и безопасности Китая. Цзюньли подчеркнул, что США стали источником рисков безопасности в Южно-Китайском море.

Корабль сопроводили китайские военно-морские и военно-воздушные силы, они вытеснили его из акватории, предварительно сделав предупреждение.

Ранее Минобороны КНР заявляло о вторжении американского корабля в территориальные воды страны у Парасельских островов в мае. Из-за произошедшего также был выражен протест.

В Южно-Китайском море длительное время сохраняется напряжённость, поскольку ряд стран региона претендуют на архипелаг Спратли и Парасельские острова, которые находятся по соседству. Основными фигурантами спора стали Китай и Вьетнам, но также ряд других государств высказывают частичные или полные претензии.