Китай упростил правила выдачи виз россиянам Генконсул Сяоян: Китай упрощает визовые процедуры для россиян

Фото: Li Ming/XinHua/Global Look Press

Генеральное консульство КНР в Хабаровске упрощает визовые процедуры для россиян, сообщил генконсул Цзян Сяоян в интервью «Интерфаксу». По его словам, требования к документам вернулись к действовавшим до пандемии коронавирусной инфекции.

Мы придаем большое значение бесперебойному и безопасному передвижению людей через государственную границу двух стран. Требования к документам в основном вернулись к действующим до пандемии, — сказал Сяоян.

Дипломат добавил, что сейчас россияне могут подать документы на получение экипажной, гостевой, рабочей, деловой, семейной и долгосрочной учебной визы.

Генконсул также рассказал, что до пандемии коронавируса, когда многие государства закрыли границы, среднегодовой показатель взаимных визитов между Россией и КНР достигал 3 млн пересечений. При этом год от года увеличивалось число китайцев, посещающих Россию.

После начала пандемии коронавируса Китай закрыл границы для иностранных туристов. В страну можно было въехать только по дипломатической, служебной или учебной визе. Кроме набора документов заявители на визу должны были предоставить результаты ПЦР-тестирования, также требовалось пройти вакцинацию от COVID-19.

Ранее Чехия обязала россиян получать специальную аэропортную транзитную визу для проезда через международные воздушные гавани на территории республики. Требование вступило в силу с 21 ноября. Обновленные правила коснутся еще 29 стран, в числе которых Турция, Египет, Индия, Армения и Куба.