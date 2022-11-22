Чехия запретила аэропортный транзит без виз для россиян МИД Чехии: россиянам теперь нужны транзитные визы для пересадки в аэропортах страны

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Чехия обязала россиян получать специальную аэропортную транзитную визу для проезда через международные воздушные гавани на территории республики, сообщается на сайте чешского посольства. Требование вступило в силу с 21 ноября. Обновленные правила коснутся еще 29 стран, в числе которых Турция, Египет, Индия, Армения и Куба.

Консульский отдел посольства Чешской Республики информирует граждан РФ о том, что с 21 ноября 2022 года вступают в силу изменения в Постановление № 428/2010 Сб., касающиеся иностранцев, которые могут находиться в транзитной зоне международного аэропорта на территории Чехии только на основании аэропортовой транзитной визы. С указанной даты эта обязанность вводится и для граждан РФ, — говорится в сообщении.

В чешском посольстве отметили, что требование не коснется обладателей шенгенских виз, вида на жительство в странах Евросоюза и Европейского экономического пространства, а также в Японии, Канаде и США, членов семей граждан ЕС, дипломатов и членов экипажей самолетов, являющихся гражданами государств — участников Конвенции о международной гражданской авиации.

Ранее глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что власти приняли решение с 25 октября не пускать в страну россиян с туристическими шенгенскими визами. Граждане России также не смогут посещать Чехию с целью участия в мероприятиях культуры и спорта. Липавский добавил, что запрет на въезд касается прежде всего тех россиян, которые прибывают в международный аэропорт в Праге.