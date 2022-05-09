Китай провёл военные учения у берегов Тайваня

Фото eng.mod.gov.cn

Вооружённые силы Китая провели учения возле Тайваня. Они проходили на море и в воздухе к востоку и юго-западу от острова, говорится в сообщении Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в социальной сети WeChat.

Мероприятие прошло с 6 по 8 мая, целью учений названо повышение боеспособности различных родов войск при выполнении совместных операций.

Отношения между официальным Пекином и его провинцией прервались в 1949 году, когда потерпевшая поражение в гражданской войне с компартией Китая армия Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебралась на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между территориями возобновились в конце 80-х годов прошлого века.

Ранее газета New York Times сообщила, что Вашингтон оказывает на Тайвань давление, вынуждая покупать только то американское вооружение, которое якобы поможет отразить гипотетическую агрессию КНР. Газета утверждает, что события на Украине убедили Вашингтон и Тайбэй в рассматривании возможного китайского «вторжения» на Тайвань как «потенциальной опасности».