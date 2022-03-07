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Китай призвал США, ЕС и НАТО к равному диалогу с РФ

Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь: США, ЕС и НАТО должны вести равный диалог с РФ
05:12, 08 марта 2022
Китай призвал США, ЕС и НАТО к равному диалогу с РФ Фото: Xie Jianfei/XinHua/Global Look Press
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Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь заявил, что Пекин призывает США, Евросоюз и НАТО к равному диалогу с Москвой. Запад должен учитывать обеспокоенности России в сфере безопасности, отметил он на заседании Совбеза ООН, сообщает РИА Новости.

Мы призываем США, НАТО и ЕС вести равный диалог с Россией. Особое внимание следует уделить негативному влиянию на ситуацию в сфере безопасности для России, что проистекло от продолжительного продвижения НАТО на восток, — подчеркнул дипломат.

Ранее стало известно, что Китай сообщил о готовности обеспечить эффективность проведения переговоров между Россией и Украиной, заявил министр иностранных дел КНР Ван И. Министр также подчеркнул, что китайская сторона может стать посредником между двумя государствами.

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