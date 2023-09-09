Китай предоставит Марокко экстренную гумпомощь из-за землетрясения

Фото: Xinhua/Global Look Press

Последствия землетрясения в Марокко

Власти Китая предоставят Марокко экстренную гуманитарную помощь в связи с мощным землетрясением, в результате которого погибли более тысячи человек, сообщили на странице Госуправления по развитию международного сотрудничества КНР в WeChat. Пекин заявил о готовности предоставить стране гумпомощь с учетом потребностей пострадавших жителей.

Мы выражаем соболезнования и обеспокоенность в связи с жертвами и пострадавшими, а также материальным ущербом в результате землетрясения, произошедшего в Марокко, — заявили в ведомстве.

Общество Красного Креста Китая при этом направит Марокко $200 тысяч для обеспечения гуманитарной помощи и содействия спасательным операциям. Организация пообещала, что продолжит оказывать североафриканской стране всю возможную поддержку.

Фото: Xinhua/Global Look Press Последствия землетрясения в Марокко Фото: Xinhua/Global Look Press Последствия землетрясения в Марокко Фото: Xinhua/Global Look Press Последствия землетрясения в Марокко Фото: Xinhua/Global Look Press Последствия землетрясения в Марокко Фото: Xinhua/Global Look Press Последствия землетрясения в Марокко Фото: Xinhua/Global Look Press Последствия землетрясения в Марокко Фото: Xinhua/Global Look Press Последствия землетрясения в Марокко Фото: Xinhua/Global Look Press Последствия землетрясения в Марокко Фото: Xinhua/Global Look Press Последствия землетрясения в Марокко Фото: Xinhua/Global Look Press Последствия землетрясения в Марокко Фото: Xinhua/Global Look Press Последствия землетрясения в Марокко Фото: Xinhua/Global Look Press Последствия землетрясения в Марокко Фото: Khadija Benabbou/dpa/Global Look Press Последствия землетрясения в Марокко Фото: Khadija Benabbou/dpa/Global Look Press Последствия землетрясения в Марокко Фото: Khadija Benabbou/dpa/Global Look Press Последствия землетрясения в Марокко Фото: Khadija Benabbou/dpa/Global Look Press Последствия землетрясения в Марокко Фото: Khadija Benabbou/dpa/Global Look Press Последствия землетрясения в Марокко Фото: Khadija Benabbou/dpa/Global Look Press Последствия землетрясения в Марокко Фото: Khadija Benabbou/dpa/Global Look Press Последствия землетрясения в Марокко Фото: Khadija Benabbou/dpa/Global Look Press Последствия землетрясения в Марокко Фото: Safae Sirajeddine/dpa/Global Look Press Последствия землетрясения в Марокко Фото: Safae Sirajeddine/dpa/Global Look Press Последствия землетрясения в Марокко Фото: Jalal Morchidi/EPA/TASS Последствия землетрясения в Марокко Фото: Jalal Morchidi/EPA/TASS Последствия землетрясения в Марокко Фото: Jalal Morchidi/EPA/TASS Последствия землетрясения в Марокко Фото: Jalal Morchidi/EPA/TASS Последствия землетрясения в Марокко Фото: Jalal Morchidi/EPA/TASS Последствия землетрясения в Марокко Фото: Jalal Morchidi/EPA/TASS Последствия землетрясения в Марокко

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин направил марокканскому королю Мухаммеду VI телеграмму, в которой от лица властей и народа Китая выразил соболезнования родственникам погибших в результате землетрясения. Си Цзиньпин сообщил, что в Китае пришли в ужас, когда узнали о произошедшем в Марокко. При этом, по словам председателя КНР, он верит, что под руководством Мухаммеда VI королевство быстро преодолеет последствия ЧП.

Телеграмму с соболезнованиями королю Марокко также направил президент РФ Владимир Путин. Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, сообщала, что среди пострадавших при землетрясении нет граждан России.

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко вечером 8 сентября, эпицентр находился в 80 км юго-западнее города Марракеш, очаг залегал на глубине 10 км. По последним данным, число жертв стихии достигло 1037 человек, еще 1204 человека пострадали, из них 721 находится в тяжелом состоянии.