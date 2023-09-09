Число жертв землетрясения в Марокко превысило тысячу Al Jazeera: число жертв землетрясения в Марокко увеличилось до 1037

Фото: Khadija Benabbou/dpa/Global Look Press

Последствия землетрясения в Марокко

Число жертв землетрясения в Марокко превысило тысячу и достигло 1037 человек, 1204 человека пострадали, из них 721 в тяжелом состоянии, сообщает Al Jazeera со ссылкой на государственное телевидение страны. До этого местные власти сообщали о 822 погибших и 672 раненых.

Число жертв землетрясения выросло до 1037 погибших, 1204 человека ранены, в том числе 721 в тяжелом состоянии, — говорится в сообщении.

В Марокко 8 сентября в 23:11 (01:11 мск 9 сентября) было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,9. Его эпицентр находился в 80 километрах на юго-запад от города Марракеш с населением почти 839 тысяч человек. Очаг стихии залегал на глубине 10 километров.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что никто из граждан России не пострадал в результате землетрясения в Марокко. Посольство находится в постоянном контакте с властями страны, уточнила дипломат.

Соболезнования в связи с произошедшим выразил президент РФ Владимир Путин. Он направил телеграмму королю Марокко Мухаммаду VI, в которой попросил передать слова сочувствия и поддержки близким и родным погибших и пострадавших в результате землетрясения.