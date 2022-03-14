Китай потребовал от США прояснить деятельность биолабораторий на Украине

Соединённые Штаты обязаны предоставить данные о военных био-лабораториях на Украине, которые финансируются США. Об этом заявил представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, сообщают РИА Новости. Китайский дипломат также потребовал от американской стороны прояснить военно-биологическую деятельность внутри страны и за рубежом.

Мы еще раз призываем американскую сторону полностью прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом <...> Министерство обороны США контролирует 336 биолабораторий в 30 странах мира под предлогом сотрудничества по снижению рисков биобезопасности и укреплению глобального общественного здравоохранения, — заявил Лизцянь.

К ООН и Парламентской ассамблее ОБСЕ 11 марта обратилась Госдума. На пленарном заседании депутаты приняли обращение о необходимости расследования по биологическим лабораториям на Украине.

Ранее стало известно, что постпред России при ООН Василий Небензя рассказал: сеть биолабораторий на Украине занималась усилением патогенных свойств смертельных болезней. Об этом он сообщил в ходе выступления на заседании Совбеза ООН. По словам Небензи, в распоряжении России оказались документы, подтверждающие наличие на территории Украины порядка 30 лабораторий.

Заместителя госсекретаря США Викторию Нуланд подтвердила, что на Украине действительно есть объекты биологических исследований.