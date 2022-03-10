Госдума предложила ООН и ОБСЕ расследовать работу биолабораторий на Украине

Депутаты Госдумы приняли обращение палаты к ООН и Парламентской ассамблее ОБСЕ о необходимости расследования деятельности биологических лабораторий на Украине. Об этом сообщается на сайте Госдумы. Как подчеркнул в Telegram спикер Госдумы Вячеслав Володин, депутаты крайне озабочены деятельностью на Украине биологических лабораторий, свидетельствующих о грубейшем нарушении Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления бактериологического и токсинного оружия.

На Украине выявлена сеть биологических лабораторий. Госдеп США подтвердил их работу, но никаких внятных разъяснений по этому поводу дать не смог, — подчеркнул Володин.

Кроме того, депутаты призвали все международные институты присоединиться к работе комиссии, которая была создана Госдумой и займется расследованием указанных фактов, добавил Володин. Полученная информация, по его словам, должна быть представлена мировому сообществу.

Ранее первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия запросила проведения 11 марта заседания СБ ООН, на котором намерена обсудить военно-биологическую деятельность США на Украине. Минобороны устроило презентацию, посвящённую данной теме. Из неё следовало, что США направили более $200 млн на работу биологических лабораторий на Украине.