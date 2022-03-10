РФ запросила заседание СБ ООН из-за биолабораторий США на Украине

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия запросила проведения в пятницу, 11 марта, заседания СБ ООН. Москва намерена обсудить военно-биологическую деятельность США на Украине, сообщает РИА Новости.

Миссия России запросила проведения заседания Совбеза 11 марта для обсуждения военно-биологической деятельности США на территории Украины, — подчеркнул дипломат.

Российское Минобороны ранее устроило презентацию, посвящённую данной теме. Из неё следовало, что США направили более 200 млн долларов на работу биологических лабораторий на Украине.

Ранее стало известно, что американский журналист Такер Карлсон заявил: враньё властей Соединённых Штатов об отсутствии биологических лабораторий на Украине возмутительно. При этом Вашингтон постоянно отрицал подобные обвинения со стороны Москвы. Карлсон обратил внимание на то, как 9 марта заместитель госсекретаря Виктория Нуланд всё же признала наличие подобных лабораторий на Украине.