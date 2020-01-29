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В США наблюдается дефицит защитных масок. Их невозможно купить ни в аптеках, ни в интернет-магазинах.

Глава минздрава страны Алекс Азар считает панику преждевременной и призывает граждан страны не волноваться, пишет РИА Новости. В ведомстве отметили, что для профилактики коронавируса маски не помогут, главной защитой является...