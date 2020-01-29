Китайские власти передали России геном коронавируса нового типа, сообщили в генконсульстве РФ в Гуанчжоу.
По данным генконсульства, учёные двух стран уже приступили к совместной разработке вакцины.
Китайская сторона передала Российской Федерации геном вируса, что позволило нашим ученым в короткий срок разработать экспресс-тесты, дающие возможность в течение двух часов идентифицировать вирус в организме человека, — отмечается в заявлении.
В настоящее время стороны обсуждают вопрос эвакуации россиян только из провинции Хубэй.
Ранее NEWS.ru писал, что исследователи из Гонконга разработали вакцину для лечения нового коронавируса, распространившегося в Китае. Однако её применение сейчас невозможно. Использовать средство можно будет только после проведения всех необходимых тестов. Для изучения вещества на животных потребуется несколько месяцев, а проверка на людях начнётся не раньше 2021 года.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен