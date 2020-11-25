Кипрская православная церковь признала раскольников из ПЦУ

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Синод Кипрской православной церкви (КПЦ) признал афтокефалию украинских раскольников из так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ). Ранее это сделал глава КПЦ.

Своим решением синод поддержал решение архиепископа Кипрского Хризостома. Ранее тот упомянул митрополита Киевского и всея Украины Епифания как представителя автокефальной Православной церкви Украины.

Священный синод Кипрской церкви... подробно обсудил украинский церковный вопрос и проблему, которая возникла в связи с поминанием Епифания как предстоятеля Церкви Украины от имени архиепископа Кипра Хризостомом, и решил не идти наперекор решению предстоятеля, — цитирует РИА Новости сообщение синода.

Однако, в заявлении Кипрской церкви, опубликованном 25 ноября, добавлено, что синод ожидает расширенных консультаций по разрешению текущей кризисной ситуации. Епископы считают, что она угрожает расколом в православной Церкви.

Ранее митрополит КПЦ Лимассольский Афанасий покинул божественную литургию до её окончания в качестве протеста против решения предстоятеля Кипрской православной церкви архиепископа Хризостома признать раскольничью Православную церковь Украины.

Решение о создании ПЦУ было принято в декабре 2018 года на объединительном соборе религиозных структур. В январе 2019 года новая церковь получила томос об автокефалии (документ о независимости). До недавнего времени она не была признана ни одной из православных церквей, за исключением Константинопольской. Однако в октябре Архиерейский собор Элладской православной церкви признал право патриарха от Константинопольского патриархата предоставить автокефалию ПЦУ, писал NEWS.ru.