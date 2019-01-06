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Томос об автокефалии вручён предстоятелю украинской церкви

Митрополит Епифаний Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Митрополит Епифаний

в мире [ версия для печати ]

Константинопольский патриарх Варфоломей вручил предстоятелю Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополиту Епифанию томос (указ) об автокефалии. Церемония состоялась в храме Святого Георгия в Стамбуле возле резиденции Вселенского патриархата.

Это событие предваряла литургия по случаю дня Богоявления, после которой свиток и был передан Епифанию. Трансляцию этого важного для страны события вели украинские телеканалы.

В этом же храме днём ранее томос был подписан в торжественной обстановке.

Как отметил президент Украины Пётр Порошенко, это событие стоит в одном ряду с крещением Владимиром Киевской Руси и провозглашением независимости страны. Он подчеркнул, что ПЦУ готова к самостоятельной жизни.

«Я как президент гарантирую от имени государства, что Украина будет уважать религиозный выбор, свободу вероисповедания каждого гражданина», — сказал украинский лидер в эфире телеканала «Прямий» после церемонии вручении томоса. 

Автокефалию ПЦУ он назвал гарантией духовной свободы украинцев. По словам главы страны, это стало ещё одним этапом формирования украинского государства, который укрепит свободу религии и межконфессиональный мир, а также «усилит права и свободы граждан, особенно тех, которые находились вне общения со Вселенским православием, которых несправедливо клеймили неканоничностью».

О создании Украинской поместной православной автокефальной церкви было объявлено 15 декабря после объединительного собора в Киеве. Её предстоятелем стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко).

Подписанный Варфоломеем томос будет впервые публично продемонстрирован в киевском соборе Святой Софии. Произойдёт это после литургии с участием митрополита Епифания в Рождество.


#украина #пцу
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