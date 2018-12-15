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Киев объявил об автокефалии Украинской церкви

president.gov.ua

в мире [ версия для печати ]

Президент Украины Петр Порошенко объявил о создании «украинской автокефальной церкви».

На так называемом «объединительном соборе» украинский лидер заявил, что 15 декабря войдёт в историю Украины.

«Объединительный собор» проходил за закрытыми дверями. Участники избрали предстоятелем «новой церкви» «митрополита» неканонической церковной структуры Епифания.

«Разрешите представить новоизбранного предстоятеля митрополита Киевского Епифания. Ему выпадет миссия вместе с украинским президентом поехать в Константинополь в начале января и получить томос», — сказал Порошенко со сцены на Софийской площади.

Каноническая УПЦ отказалась присоединяться. Украинская церковь Киевского патриархата, объявляя о начале мероприятие на своём сайте, написала, что участники «представляют три церкви, которые сегодня существуют в Украине: Украинскую православную церковь Киевского патриархата, Украинскую автокефальную православную церковь и Украинскую православную церковь (Московского патриархата)».

«Первые две церкви приняли участие в соборе на уровне своих архиерейских соборов, последняя (УПЦ МП) представлена отдельными представителями епископата, клира и мирян», — уточнялось в сообщении.

Московский патриархат сравнил участие двух архиереев канонической Украинской православной церкви в «объединительном соборе» в Киеве с предательством Христа Иудой, писал News.ru.


#церковь #петрпорошенко #автокефалия
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