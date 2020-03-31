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Руководитель Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что Киев готов вести диалог с жителям Донбасса, но не с представителями самопровозглашённых республик. Об этом он заявил на брифинге в контексте создания Координационного совета в Трёхсторонней контактной группе.

Ермак напомнил, что в Минских договорённостях есть условия, по которым Киев обязан согласовать некоторые законодательные акты именно с представителями территорий. Он подчеркнул, что под этими условиями стоят подписи и властей самопровозглашённых ЛНР и ДНР.

Все предыдущие пять лет, пока идёт «Минский процесс» на всех переговорах присутствуют только представители «ДНР/ЛНВ». Они не являются участниками контактной группы и из-за нашей позиции никогда ими не станут, — сказал он.

По словам Ермака, Украина никогда не вела и не будет вести переговоры с «ДНР/ЛНВ» и с террористами, но готова говорить с украинскими гражданами, которые там проживают и не являются участниками войны на Донбассе.

Мы хотели прекратить монополию представителей «ЛНВ» и «ДНР» на представительство отдельных районов Донбасса, — добавил он, отметив, что Консультативный совет является реализацией идеи устранения этой монополии.

Будущее этого Координационного совета в контактной группе зависит от результатов консультаций с французскими, немецкими партнёрами и ОБСЕ.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР) на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается силовыми методами установить контроль над территориями.

Рабочим органом для решения оперативных вопросов, требующих взаимодействия между противоборствующими сторонами была признана Трёхсторонняя контактная группа. В неё вошли представители Украины, ОБСЕ и России.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский проинформировал канцлера ФРГ Ангелу Меркель о ситуации с безопасностью в Донбассе. Отдельно стороны обсудили перспективы продолжения переговоров в Нормандском формате в рамках Трёхсторонней контактной группы, писал NEWS.ru.