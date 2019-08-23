https://static.news.ru/photo/014b6c94-c6ce-11e9-b2cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: yuzhnoye/facebook.com

На Украине успешно проведены испытания космической ракеты-носителя класса «Циклон-4». Об этом сообщает пресс-служба «Конструкторского бюро Южное» в Facebook .

23 августа, накануне 28-й годовщины независимости нашей страны, впервые за время её новейшей истории, были проведены огневые испытания ступени ракеты-носителя, — говорится в сообщении.

В конструкторском бюро отметили, что во время огневых испытаний все системы отработали отлично, двигатель степени включался пять раз, как и было запланировано.

Сообщается, что ракета предназначена для работы непосредственно в космосе и для выведения на орбиту спутников.

Как ранее писал News.ru, в 06:38 мск 22 августа российский человекоподобный робот «Фёдор» впервые полетел в космос. Он стартовал на корабле «Союз МС-14» с космодрома Байконур.