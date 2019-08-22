https://static.news.ru/photo/7329f300-c492-11e9-b7a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: youtube.com

Российский человекоподобный робот «Фёдор» во время старта ракеты произнёс: «Поехали!», как первый космонавт Земли Юрий Гагарин.

Трансляция пуска ведётся в режиме онлайн на сайте Роскосмоса.



Фразу «Поехали!» Гагарин произнёс 12 апреля 1961 года во время старта на ракете «Восток». С тех пор она стала символом космической эры.

Российский робот впервые полетел в космос, он стартовал на корабле «Союз МС-14» с космодрома Байконур. Ракета стартовала в строго обозначенное время — 06:38 мск.

Сообщается, через 8 минут 49 секунд ракета-носитель выведет корабль на орбиту, и тот возьмёт курс на МКС. Ожидается, что робот будет комментировать этапы полёта.

Ранее сообщалось, что «Фёдор» выполнит на борту МКС пять-шесть экспериментов. Научные задачи робота засекречены. У робота уже появилась своя страница в Instagram. На ней уже опубликовано несколько постов, писал News.ru.