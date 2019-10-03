https://static.news.ru/photo/a8bff01c-e5aa-11e9-9ef2-fa163e074e61_660.jpg Фото: BurismaGroup/facebook.com

Киев прекратил расследование против фирмы Burisma, в которой работал сын бывшего вице-президента США Джо Байдена, из-за страха перед Вашингтоном, заявлял экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин.

Об этом сообщает телеканал Fox News, который ссылается на записи адвоката президента Штатов Рудольфа Джулиани, который в январе 2019 года встречался с Шокиным.

Господин Шокин пытался продолжать расследование, но в районе июня-июля 2015 года посол США [на Украине] Джеффри Пайетт сказал ему, что к расследованию надо подходить «в белых перчатках». По словам господина Шокина, это означало — не делайте ничего, — говорится в заметках Джулиани.

Кроме того, телеканал напоминает, что власти США обвиняли Шокина в коррупции, а Байден публично хвастался тем, что добился увольнения бывшего генпрокурора, информирует « Политика сегодня ».

Белый дом представил стенограмму разговора лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Эта беседа стала поводом для решения Палаты представителей начать процедуру импичмента в отношении главы Белого дома. Как следует из документа, в ходе беседы его коллега пообещал, что новый генпрокурор Украины рассмотрит дело бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Как ранее писал News.ru, Трамп выразил надежду на то, что ему больше никогда не придётся публиковать стенограммы своих телефонных разговоров.