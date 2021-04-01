Киев предложил НАТО совместное патрулирование у границ Донбасса

https://static.news.ru/photo/a46651c0-92fe-11eb-a310-96000091f725_660.jpg Фото: ukrmilitary.com

Власти Киева предложили НАТО провести совместные военные учения, а также организовать авиапатрулирование украинского воздушного пространства из-за «скопление российских войск» у границы Украины в Донбассе. Об этом стало известно после встречи замруководителя офиса президента Романа Машовца с главой представительства НАТО в Киеве Александером Винниковым.

Организация совместных учений Вооружённых сил Украины с военными НАТО, возможность совместных с авиацией НАТО воздушных патрулей в воздушном пространстве Украины будет способствовать стабилизации ситуации безопасности в Донбассе, — цитирует пресс-служба Машовца.

По данным офиса президента Украины, с начала года «российские войска свыше 570 раз нарушали режим тишины» в Донбассе. Кроме того, Машовец обвинил РФ в несоблюдении международных договорённостей и режима тишины.

Как писал NEWS.ru, глава делегации Украины в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук предложил полностью прекратить огонь на востоке Украины с 1 апреля 2021 года. По его словам, дополнительная информация по обмену военнопленными появится только после заседания гуманитарной подгруппы.

Ранее полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что украинская сторона настаивает на режиме секретности на переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе. Киевская делегация, по его словам, придерживается своей «традиции» прямо не отвечать на вопросы и избегать признания очевидных событий, которые произошли в результате действий украинской стороны.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по обеспечению перемирия. Введён запрет ведения огня, наступательных и разведывательно-диверсионных действий, инженерного оборудования позиций и использования дронов.