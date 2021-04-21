Киев попросил у США помощи для радиоэлектронной борьбы с РФ

https://static.news.ru/photo/7ad6204e-a2ec-11eb-8941-96000091f725_660.jpg Дмитрий Кулеба Фото: Thomas Koehler/photothek.de/imago-images.de/Global Look Press

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев обратился к Белому дому с просьбой помочь с приобретением средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые нужны для противостояния Москве.

Получение современных средств РЭБ позволит Украине «противостоять способности России блокировать украинские коммуникации». Свою просьбу Кулеба озвучил на встрече с госсекретарём США Энтони Блинкеном. Об этом дипломат рассказал агентству Reuters.

Страны Запада в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России на Украине. США заявляют об эскалации «российской агрессии» из-за передвижения войск РФ в Крыму и у восточной границы Украины. В Москве считают, что Россия может перемещать войска на своей территории как хочет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) перебросили к линии разграничения в Донбассе тактические ракетные комплексы «Точка-У». Техника прибыла из Черниговской области. Об этом сообщает российский военный журналист Семён Пегов со ссылкой на источники. По его словам, восемь ракетных комплексов были замечены вблизи городов Рубежное и Лисичанск.