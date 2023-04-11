Киев отказался платить своим солдатам Нардеп Гончаренко: Рада отказалась доплачивать солдатам ВСУ за службу 30 тысяч гривен

Фото: Sergii Kharchenko / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что парламент Украины отказался от предложения одной из партий страны доплачивать солдатам ВСУ за службу в армии 30 тысяч гривен, передает URA.RU. Парламентарий добавил, что в Раду внесли постановление, которое заблокировало законопроект.

Офис президента отказывается возвращать нашим военным деньги. А потому они решили заблокировать вчерашнее решение Рады, — сказал Гончаренко.

Он отметил, что, пока постановление не будет рассмотрено, глава парламента не имеет права подписать закон.

Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский ранее заявил, что украинские военные стали массово сдаваться в плен в районе Авдеевки. До этого другой советник Пушилина Ян Гагин заявлял, что существуют все условия для оперативного окружения Авдеевки, поскольку войска ВС РФ перерезают транспортные артерии, позволяющие ВСУ снабжать свою группировку в городе.

Ранее руководитель пресс-центра сил обороны Таврического направления ВСУ Алексей Дмитрашковский заявил, что Авдеевка может стать вторым Артемовском. По его словам, российские военные постоянно предпринимают попытки окружить населенный пункт.