Киев начал угрожать гражданским судам в Черном море Минобороны Украины запретило судоходство в северо-восточной части Черного моря

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Киев будет рассматривать в качестве перевозчиков военных грузов любые суда, движущиеся в российские порты через Черное море, со всеми вытекающими последствиями, заявили в Министерстве обороны Украины. В связи с этим ведомство также запретило судоходство в северо-восточной части акватории и в районе Керченского пролива.

Все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов Российской Федерации <...> могут рассматриваться Украиной, как перевозящие грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками, — сообщили в министерстве.

Таким образом Киев отреагировал на крах зерновой сделки и решение Министерства обороны России закрыть черноморский гуманитарный коридор. Также сообщалось, что Москва будет считать вовлеченными в боевые действия на стороне Украины государства, флаги которых будут замечены на судах, идущих в украинские порты.

В понедельник, 17 июля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что черноморские договоренности, связанные с транспортировкой зерна, фактически прекратили свое действие. Часть договоренностей, касающихся России, так и не была выполнена, подчеркнул он.

Замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, в свою очередь, не исключил возобновления работы гуманитарного коридора. Как подчеркнул парламентарий, для этого необходимо гарантировать Москве выполнение ее требований.