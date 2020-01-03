https://static.news.ru/photo/2ecc0360-2e91-11ea-b8e5-fa163e074e61_660.jpg Киев, Украина Фото: Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Столица Украины Киев является худшей версией российской столицы Москвы. Более того, он и есть Москва, но второсортная, меньшая по размеру.

Такое мнение высказал журналист львовского издания Zahid.net Павел Зубюк, который сравнил столицы соседних государств. По его словам, в Киеве доведены до абсурда все московские «болячки» времен мэра Лужкова — хаотичная «точечная» застройка, пробки и безвкусица в архитектуре.

Зубюк называет украинскую столицу «неухоженным общежитием», в котором «строительная мафия» контролирует местные власти, а передвигаться можно только на метро. При этом журналист отметил, что Киев собрал в себя все «государственные болячки» страны.

Настоящие изменения в государстве будут видны, прежде всего, в Киеве. И сейчас их, очевидно, нет, — уверен Зубюк.

Ранее NEWS.ru сообщал, что киевский мэр Виталий Кличко нарядился в Деда Мороза и открыл движение по Шулявскому мосту в центре украинской столицы. Часть моста обрушилась два года назад. После этого мост восстанавливали. Кличко первым проехал по Шулявскому путепроводу после реконструкции и сделал это на квадроцикле.