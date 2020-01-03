Столица Украины Киев является худшей версией российской столицы Москвы. Более того, он и есть Москва, но второсортная, меньшая по размеру.
Такое мнение
Зубюк называет украинскую столицу «неухоженным общежитием», в котором «строительная мафия» контролирует местные власти, а передвигаться можно только на метро. При этом журналист отметил, что Киев собрал в себя все «государственные болячки» страны.
Настоящие изменения в государстве будут видны, прежде всего, в Киеве. И сейчас их, очевидно, нет, — уверен Зубюк.
Ранее NEWS.ru сообщал, что киевский мэр Виталий Кличко нарядился в Деда Мороза и открыл движение по Шулявскому мосту в центре украинской столицы. Часть моста обрушилась два года назад. После этого мост восстанавливали. Кличко первым проехал по Шулявскому путепроводу после реконструкции и сделал это на квадроцикле.
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