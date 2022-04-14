Киев готов превратить обмен задержанными в торговлю заложниками

Украинский президент Владимир Зеленский объявил о задержании лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и народного депутата Украины Виктора Медведчука. Позже эту информацию подтвердили в СБУ. Сделал это украинский президент через свой Telegram-канал, очевидно, спеша поделится «радостной» вестью со своими сторонниками.

Судя по обнародованным фотографиям, задержанный политик был одет в украинскую военную форму, а его физическое состояние оставляет желать лучшего. Да и сама информация о том, что Медведчук был задержан 12 апреля, вызывает большие сомнения.

Политик находился по домашним арестом, откуда, по версии украинских спецслужб, бежал. Сам факт того, что Медведчука предъявили в тот момент, когда операция по нейтрализации националистов в Мариуполе вступила в финальную стадию, может говорить о многом.

В вечернем телеобращении Зеленский предложил России обменять задержанного на пленных «парней и девчонок». Фактически украинский президент решил конвертировать задержанного Медведчука в политическую валюту. Скрыв за возможным обменом ту ситуацию, в которую попал печально известный неонацистский полк «Азов» (организация, запрещённая на территории России). Говоря проще — Медведчук стал заложником.

Виктор Медведчук Социальные сети

Виктор Медведчук — действующий политик, лидер крупнейшей оппозиционной партии. ОПЗЖ была запрещена украинскими властями вскоре после начала СВО ВС РФ на территории Украины. На выборах в Верховную раду в 2019 году партия получила второй результат — 13,05% голосов избирателей.

Сам по себе обмен украинского гражданина на украинских же граждан — прецедент любопытный, едва ли имеющий аналоги в мировой практике.

Обменяв одного единственного депутата Верховной Рады на энное товарное количество украинских военнопленных, Зеленский только подтвердит высокий политический статус Медведчука, а его задержание можно будет с полным основанием назвать политической репрессией. Менять будут уже не «задержанного зрадника», а главного оппозиционного политика Медведчука.

Россия может обменять Медведчука, исходя из гуманных побуждений. Очевидно, что человек, никогда не придерживавшийся русофобской риторики, последовательно выступавший против промайданных настроений, достоин того, чтобы получить безопасность. Однако менять его можно только по принципу — «один на одного».



Солдат на маршалов не меняют, так исторически сложилось. Но можно менять солдат на солдат. Даже если такой обмен будет не равноценен по количеству. На Украине такие особенные солдаты есть. Например, те, что издевались над пленёнными российскими военными.

Теоретически Россия может обменять на них сдавшихся в Мариуполе украинских морпехов. Неплохой размен для Киева — три преступника на почти тысячу солдат. Проблема в том, что депутат и оппозиционный политик Виктор Медведчук для Киева является преступником и предателем (в их терминологии «коллаборационистом»), а те изверги, что пытали и убивали российских солдат — в доску свои. Трудно представить, что Зеленский пойдёт на выдачу нескольких «азовцев». Пусть даже в обмен на сотни военнослужащих ВСУ. Последствия выдачи актива националистов могут быть угрожающими для самого лидера киевского руководства.

Медведчук далеко не единственный украинский гражданин с оппозиционными взглядами, который был задержан украинскими спецслужбами. В марте СБУ задержала редактора одесского сайта «Таймер» Юрия Ткачёва. О его судьбе до сих пор ничего не известно. И это далеко не единственный пример расправы над инакомыслящими на Украине.

Войдя во вкус, киевское руководство может поставить схему задержания и обмена собственных нелояльных граждан на собственных же военных на поток. Превратив обмен в торговлю заложниками.