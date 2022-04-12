Зеленский заявил о задержании лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Вооружённые силы Украины (ВСУ) открыли огонь по журналистам из России и Луганской Народной Республики (ЛНР) в посёлке городского типа Фрунзе, сообщает ТАСС. О ещё одном обстреле со стороны ВСУ в Мариуполе сообщил военкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин, по информации газеты, по нему и его группе открыли снайперский огонь, однако спасти ситуацию, благодаря ответной реакции, смогли чеченские военнослужащие.

Во время фиксации последствий обстрела со стороны ВСУ в поселке Фрунзе под артиллерийский обстрел попала группа журналистов, — говорится в сообщении. Сотрудник «КП» сообщил, что неподалёку от его группы прозвучали...