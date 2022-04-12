Зеленский заявил о задержании лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
21:27, 12 апреля 2022
Фото: Kremlin Pool / Global Look Press
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сотрудниками СБУ был задержан лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Он поздравил сотрудников ведомства с проделанной работой и пообещал опубликовать детали операции. К посту украинский лидер приложил фотографию политика в наручниках и форме ВСУ.
Проведена спецоперация силами СБУ. Молодцы! Детали позже, — написал Зеленский.
На официальном сайте СБУ информация о проведении спецоперации отсутствует.
Депутат Верховной рады Илья Кива ранее сообщал, что начальник контрразведки Украины Александр Поклад планировал убийство Медведчука. По его словам, Поклад причастен к убийству бывшего главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко.
Он добавил, что президент Владимир Зеленский назначил Поклада на должность главы контрразведки «для совершения террора и убийств на Украине, чтоб уничтожить у людей волю к борьбе и свободе». По его словам, Поклад входит в число сторонников Юрия Бойко, которого Кива обвинил в захвате руководства партии ОПЗЖ.