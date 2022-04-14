Экс-депутат Рады рассказал, на кого Зеленский хочет обменять Медведчука

Президент Украины Владимир Зеленский хочет обменять главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука на иностранных военных, которые находятся в Мариуполе. Задержание политика было согласовано украинским лидером с западными спецслужбами, рассказал РИА Новости бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Зеленский говорил об обмене Медведчука не ради украинских пленных, которые его вообще не волнуют, а для того, чтобы обменять на иностранных военных, в том числе крупного ранга, засевших в Мариуполе, — цитирует его агентство.

По мнению Журавко, задержанием Медведчука Киев сводит политические счёты со второй на Украине партией по уровню поддержки и уничтожает главную оппозиционную силу. Он добавил, что сейчас в стране «никто ни с какой демократией не считается».

Медведчук был задержан 12 апреля. Зеленский опубликовал его фото в наручниках и предложил обменять политика на попавших в плен украинских военных. В МВД Украины в ответ на это заявили, что сначала желательно «выбить» из Медведчука показания и осудить, а затем уже обменивать.

В Кремле отметили, что Медведчук не является гражданином России и участником спецоперации на Украине. Москве неизвестно, хочет ли он участия РФ в его освобождении. Там также призвали европейских политиков, которые «так пекутся о свободе слова» и могут повлиять на Киев, обратить внимание на преследование человека за его политические взгляды.