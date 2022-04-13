«Он не гражданин России»: Песков — об освобождении Медведчука

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук не является гражданином России, поэтому неизвестно, хочет ли он, чтобы РФ участвовала в его освобождении, передаёт его слова Telegram-канал «Пул № 3». Он отметил, что Кремль будет следить за его судьбой.

Обмен, о котором с жаром таким заговорили деятели в Киеве — он не гражданин России и не имеет отношения к военной операции, он иностранный политический деятель. Мы не знаем, хочет ли он участия России в разрешении этой ситуации, — пояснил Песков.

Он также добавил, что в Кремле будут следить за его судьбой и призвал к этому европейских политиков, которые «так пекутся о свободе слова» и могут повлиять на Киев, преследующий человека за его политические взгляды.

Председатель Совбеза России Дмитрий Медведев, в свою очередь, назвал задержавших Медведчука «отдельными уродцами», считающим себя «украинскими властями» и рекомендовал им покрепче запирать двери на ночь да внимательнее смотреть по сторонам.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил обменять Медведчука на украинских военных, попавших в плен. В МВД Украины такое предложение вызвало неодобрение, и советник главы Министерства внутренних дел Вадим Денисенко предложил собственный план действий: сначала из политика следует «выбить» показания и осудить, а затем уже обменивать.