Al Jazeera указала на готовность Киева к «полному прекращению огня» Al Jazeera: Украина готова к прекращению огня в преддверии переговоров

Киев готов пойти на «полное прекращение огня» в преддверии переговоров в Стамбуле, сообщает Al Jazeera. По данным канала, Киев готов к значимым «шагам на пути к миру» в ходе предстоящего раунда переговоров.

Киев готов предпринять важные шаги к миру и полному прекращению огня, – говорится в публикации.

Третий раунд переговоров между российской и украинской делегациями пройдет во дворце Чираган в Стамбуле вечером 23 июля. Состав переговорной группы от России не изменится. В нее вошли помощник президента РФ Владимир Мединский, замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник ГРУ Генштаба ВС России Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. Кроме того, в составе делегации будут четыре эксперта.

Украинскую делегацию снова возглавит Рустем Умеров, однако уже в статусе секретаря Совета безопасности и обороны Украины. Также в состав делегации были включены 14 человек, представляющих Министерство иностранных дел, ВСУ, Службу безопасности Украины, разведку и офис президента.

По данным газеты The New York Times, российская и украинская стороны вряд ли пойдут на значительные уступки и согласуют условия урегулирования конфликта. По мнению журналистов, Москва и Киев могут прийти лишь к решению «второстепенных вопросов».