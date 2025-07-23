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23 июля 2025 в 15:17

Al Jazeera указала на готовность Киева к «полному прекращению огня»

Al Jazeera: Украина готова к прекращению огня в преддверии переговоров

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Киев готов пойти на «полное прекращение огня» в преддверии переговоров в Стамбуле, сообщает Al Jazeera. По данным канала, Киев готов к значимым «шагам на пути к миру» в ходе предстоящего раунда переговоров.

Киев готов предпринять важные шаги к миру и полному прекращению огня, – говорится в публикации.

Третий раунд переговоров между российской и украинской делегациями пройдет во дворце Чираган в Стамбуле вечером 23 июля. Состав переговорной группы от России не изменится. В нее вошли помощник президента РФ Владимир Мединский, замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник ГРУ Генштаба ВС России Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. Кроме того, в составе делегации будут четыре эксперта.

Украинскую делегацию снова возглавит Рустем Умеров, однако уже в статусе секретаря Совета безопасности и обороны Украины. Также в состав делегации были включены 14 человек, представляющих Министерство иностранных дел, ВСУ, Службу безопасности Украины, разведку и офис президента.

По данным газеты The New York Times, российская и украинская стороны вряд ли пойдут на значительные уступки и согласуют условия урегулирования конфликта. По мнению журналистов, Москва и Киев могут прийти лишь к решению «второстепенных вопросов».

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Стамбул
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