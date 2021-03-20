Суд в Киеве арестовал все акции финансируемого китайцами «Мотор Сич»

https://static.news.ru/photo/274f6dbe-895f-11eb-804a-96000091f725_660.jpg Фото: motorsich.com

Шевченковский районный суд Киева арестовал весь пакет акций «Мотор Сич». Об этом сообщила Служба безопасности Украины. Компанию финансируют китайские бизнесмены.

Тем не менее предприятие продолжит свою работу и руководству не придётся увольнять своих сотрудников. Им также будут поступать производственные заказы, говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Что касается самих акций, то их суд передал в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. В СБУ подчеркнули, что в отношении компании ведутся досудебные расследования по двумя статьям — о подрывной деятельности в пользу России и об отмывании доходов, уклонении от налогов и злоупотреблении властью.

На прошлой неделе Совет национальной безопасности и обороны Украины решил вернуть «Мотор Сич» в собственность государства, чем на текущий день активно занимается. Акции компании уже несколько раз пытались перекупить китайские бизнесмены, которые финансировали предприятие, однако власти страны аннулировали подобные сделки.

«Мотор Сич» — предприятие в Запорожье, которое разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели для самолётов и вертолётов, а также промышленные газотурбинные установки.

Ранее NEWS.ru писал, что Украина по указке Соединённых Штатов арестовала акции китайских инвесторов «Мотор Сич», однако если Пекин введёт санкции в отношении Киева, это может лишить последнего значительной части экспортных поступлений. Такое мнение высказал экономист Всеволод Степанюк.