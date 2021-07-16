Керри улетел, но обещал вернуться

В столице России спецпосланнику президента США по климату Джону Керри был оказан приём на уровне главы дипломатического ведомства. Он подробно пообщался со своим хорошим старым знакомым Сергеем Лавровым, переговорил с Владимиром Путиным, провёл встречи с другими чиновниками, занимающимися у нас схожими проблемами. И даже в подражание американским президентам прогулялся по Арбату. Для сохранения стиля таких визитов оставалось только купить традиционные матрёшки.

Конечно, в официальных отчётах фигурировала чисто климатическая повестка, включая соблюдение Парижского соглашения, отказ от попыток политизировать обсуждение природоохранных проблем. И, конечно, столь волнующее Запад активное возвращение России в Арктику. Между тем трудно представить, что сверхзадача опытнейшего дипломата сводится исключительно к пропаганде здорового отношения к матери-природе.

Недаром же в последние недели он совершил серию мировых турне, масштабам и охвату которых мог бы позавидовать любой министр иностранных дел. Керри посетил Индию, Китай, ведущие европейские государства, страны Латинской Америки. Теперь и Россию. И нет сомнений в том, что свои вояжи с постоянными прилётами в Москву он продолжит. И всё потому, что такой влиятельный политик как Керри не может размениваться по мелочам, а так называемая климатическая повестка постепенно становится глобальным фактором, способным объединить усилия и интересы даже тех стран, которые обычно не относятся друг к другу с особым пиететом.

Сергей Лавров и Джон Керри Сергей Фадеичев/РИА Новости

Вычерчивается сетка глобальных контактов. А главное, что особенно важно для российско-американских отношений, — это возможность выйти под благовидным предлогом за многие «красные флажки». Собственно, сейчас, какую тему ни возьми, она так или иначе в чём-то сводится к климатическим и природным проблемам. Неудивительно, что в той же Европе «зелёные» берут серьёзный политический реванш. Хотя ещё несколько лет назад считалось, что у них мало шансов из-за усиливающегося старения населения Старого Света, которого-де мало волнует светлое и чистое будущее.

К слову, у России пока не слишком складываются отношения с этим политическим течением. А потому её объявленные природоохранные инициативы и выказанная большая заинтересованность в контактах лично с Керри могут способствовать сближению и с «зелёными». А так, идёт ли речь о «Северном потоке — 2», введении углеродного налога или о тенденциях промышленного развития и мировой торговле, — все эти темы рано или поздно обязательно выводят переговорщиков на вопросы изменения климата и воздействия на окружающую среду с её всё более жёсткими ограничениями. Недаром наше предложение о будущих поставках водорода по новому трубопроводу сразу усилило позиции всего проекта.

Таким образом, для кого-то это и неожиданно, но Керри становится во многом ключевым американским переговорщиком. Климатическая повестка начинает работать там, где оказываются бессильны ООН и иные международные организации. И, что примечательно, у нас его главным партнёром может стать «во всём виноватый» Анатолий Чубайс, спецпредставитель президента по связям с международными организациями. В новом широком международном контексте он уже выглядит не почётным пенсионером, а привилегированным собеседником «глобального» дипломата. И если системные либералы теряют позиции в разработке российской экономической политики, то на международной арене их опыт и связи вполне могут ещё послужить стране. Примечательно, что во время визита Керри в столице стояла небывалая жара. Это дало повод спецпосланнику пошутить, что погода способствовала успеху его миссии.