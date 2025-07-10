Келлог подколол Мерца после призыва к Трампу не бросать европейцев Келлог с иронией ответил Мерцу на призыв к Трампу не бросать европейцев

Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу: «Мы здесь, мы присутствуем». Таким образом он отреагировал на призыв немецкого политика к американскому лидеру Дональду Трампу оставаться с европейцами. Келлог и Мерц при этом оба присутствуют на конференции по восстановлению Украины в Риме, которая транслируется на сайте мероприятия.

Я здесь нахожусь весь день. И на комментарий германского канцлера Мерца могу сказать: мы здесь, мы присутствуем, — отметил Келлог.

Ранее Мерц призвал Трампа сохранить союз с Европой. Он подчеркнул, что США и ЕС стремятся к стабильному мировому порядку и должны действовать сообща.

В СМИ до этого появилась информация, что Евросоюзу грозит повышение стоимости медикаментов из-за политики Трампа, направленной на уменьшение цен на лекарства в США. Журналисты считают, что американский президент совместно с фармацевтическими компаниями пытается добиться удорожания медикаментов в ЕС, чтобы компенсировать снижение стоимости в Соединенных Штатах.