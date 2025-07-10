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10 июля 2025 в 15:34

Мерц обратился к Трампу с одной просьбой от имени европейцев

Мерц попросил Трампа оставаться с европейцами ради политического порядка в мире

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: IMAGO/Roni Rekomaa/Global Look Press

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал американского президента Дональда Трампа сохранить союз с Европой. Он подчеркнул, что США и ЕС стремятся к стабильному мировому порядку и должны действовать сообща. Трансляция выступления канцлера на конференции в Риме велась на YouTube-канале DRM News.

Оставайтесь с нами, с европейцами. У нас одинаковые интересы, мы стремимся к стабильному политическому порядку в этом мире. Мы, американцы и европейцы, вместе, — отметил Мерц.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что Трамп поставил Европу в неудобное положение, начав переговоры с Россией. По его словам, положение ЕС осложняется тем, что США переложат на него все обязательства по военной и финансовой помощи Украине.

В СМИ до этого появилась информация, что Евросоюзу грозит повышение стоимости медикаментов из-за политики Трампа, направленной на уменьшение цен на лекарства в США. Журналисты считают, что американский президент совместно с фармацевтическими компаниями пытается добиться удорожания медикаментов в ЕС, чтобы компенсировать снижение стоимости в Соединенных Штатах.

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