«Казахтелеком» возобновил работу проводного Интернета в нескольких регионах

Крупнейший оператор сотовой связи и передачи данных «Казахтелеком» возобновил кабельное интернет-соединение в некоторых регионах страны, следует из данных сайта ресурса мониторинга блокировок GlobalCheck. РИА Новости отмечает, что Интернет появился в ряде городов, но только в домашних сетях — мобильного доступа всё ещё нет. Стабильного доступа к Интернету в Казахстане не было более семи часов.

Согласно данным проекта, интернет-соединение возобновилось в городе Актау, расположенном на юго-западе страны.

ÐÐ°Ð·Ð°Ñ ÑÐµÐ»ÐµÐºÐ¾Ð¼ Ð²ÐºÐ»ÑÑÐ¸Ð» Ð¿ÑÐ¾Ð²Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð¹ Ð¸Ð½ÑÐµÑÐ½ÐµÑ Ð² Ð½ÐµÐºÐ¾ÑÐ¾ÑÑÑ ÑÐµÐ³Ð¸Ð¾Ð½Ð°Ñ , ÑÑÐµÐ´Ð¸ Ð½Ð¸Ñ - ÐÐºÑÐ°Ñ. — GlobalCheck (@globalchecknet) January 5, 2022

Интернет-связь, пропавшая в различных регионах Казахстана около семи часов назад, появилась в стране в полночь по времени столицы республики (21.00 мск), — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 4 января на фоне протестов в крупнейших городах Казахстана около 22:00 по местному времени перестали работать ключевые мессенджеры, такие как Telegram, WhatsApp и Signal. Также сообщалось о приостановке в работе мобильного Интернета.

В городе Алма-Ата к вечеру 4 января было зафиксировано полное отсутствие интернет-соединения. Казахстанский мобильный оператор Kcell объяснил перебои со связью «мероприятиями компетентных органов по обеспечению безопасности».

3 января в Казахстане начались акции протеста против резкого повышения цены на газ с 1 января — с 38 до 120 тенге за литр. Протестующие требуют снизить её вдвое. 4 января правительство Казахстана пошло на значительные уступки и снизило цену до 50 тенге. Людям, которые вышли протестовать против повышения цены на газ, пообещали, что их не будут преследовать за участие в несанкционированных демонстрациях.

Митинги распространились с западной, газодобывающей части страны по всей территории. С 4 января протесты продолжились в Актау, Атырау, Алма-Ате, Нур-Султане, Караганде, Уральске, Талдыкоргане, Кызылорде, Чимкенте, Таразе. Начались столкновения с полицией. Наиболее острые стычки начались в Алма-Ате. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев порекомендовал жителям Мангистауской области, которые вышли на акции протеста, проявить готовность к диалогу.