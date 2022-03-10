Казахстанская авиакомпания Qazaq Air приостановила полёты в Россию

Казахстанский авиаперевозчик Qazaq Air приостановил полёты в Россию и над её территорией из-за отсутствия страхового покрытия коммерческих рейсов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Авиакомпания Qazaq Air получила уведомление от страховой организации о непредоставлении страхового покрытия на территории РФ и в её воздушном пространстве. Ввиду данной ситуации авиакомпания не в состоянии выполнять авиаперелёты в Россию до решения вопроса о страховом покрытии над территорией России, — говорится в сообщении.

Qazaq Air отмечает, что в связи с этим 12 марта отменён рейс в Новосибирск. Это уже вторая казахстанская компания, которая заявляет о приостановке рейсов в Россию. Накануне о прекращении полётов в РФ по тем же причинам сообщила Air Astana.

Ранее турецкая авиакомпания Pegasus заявила, что приостановит полёты в шесть городов России с 13 по 27 марта. Решение принято из-за ситуации на Украине и введённых санкций в отношении Москвы.