Американский авианосец задействован в учениях в Японском море

Атомный авианосец США «Авраам Линкольн» приступил к военным учениям в Японском море совместно с морскими Силами самообороны Японии, сообщает ТАСС со ссылкой на генсека японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно. По его словам, манёвры направлены на укрепление двустороннего взаимодействия.

В настоящее время силы самообороны проводят учения с участием американских кораблей, включая авианосец «Авраам Линкольн». Эти учения призваны укрепить двустороннее взаимодействие и не направлены против какой-либо конкретной страны, — сказал Мацуно на пресс-конференции в Токио.

В учениях принимают участие японский эсминец типа «Инадзума», миноносец типа «Конго», а также истребители-бомбардировщики F-2.

По сообщению NHK, 11 апреля судно заметили вблизи острова Цусима. Манёвры могут быть нацелены на сдерживание сил КНДР, которые совершили несколько ракетных запусков за последние месяцы, передаёт телеканал.

Ранее стало известно, что большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Пантелеев» Тихоокеанского флота России провёл учения по противовоздушной обороне в акватории Южно-Китайского моря. По данным Восточного военного округа, корабль отработал алгоритм действий по приведению в боевую готовность средств ПВО для отражения авиаудара.