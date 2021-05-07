Алиев объявил город Шуша в Карабахе культурной столицей Азербайджана

https://static.news.ru/photo/f567b14a-af14-11eb-a52a-96000091f725_660.jpg Фото: Sputnik/РИА Новости

Город Шуша в Карабахе объявлен культурной столицей Азербайджана. Распоряжение об этом подписал президент страны Ильхам Алиев, сообщает ТАСС.

Объявить город Шуша культурной столицей Азербайджана, — цитирует агенство документ.

В распоряжении говорится, что решение принято с целью восстановления исторического облика города Шуша, его былой славы, воссоединения с традиционной богатой культурной жизнью, а также для его продвижения на международной арене как шедевра многовековой богатой культуры, архитектуры и градостроительства Азербайджана. При этом подчёркивается, что историко-культурное значение города для азербайджанского народа диктуют необходимость отношения к нему с особой заботой и чуткостью.

Ранее азербайджанский лидер заявил о намерении преобразить разрушенную территорию Нагорного Карабаха и превратить её в «настоящий рай». Алиев подписал указ о создании фонда возрождения Карабаха, предусматривающий финансирование мероприятий по «восстановлению освобождённых территорий».

В январе Алиев заявил, что по его распоряжению в Нагорном Карабахе будет построен международный аэропорт. Наличие международного аэропорта позволит принимать гостей из других государств в городе Шуша.