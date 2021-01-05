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Алиев дал поручение построить в Карабахе международный аэропорт

15:35, 05 января 2021 40
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что по его распоряжению в Нагорном Карабахе будет построен международный аэропорт.

По моему указанию в Физули будет построен международный аэропорт. Уже дано указание, сейчас выбираются места. Будут проведены работы по разминированию территории. Я дал указание, в этом году должен быть построен аэропорт в Физули, по крайней мере, должны быть готовы взлётно-посадочные полосы, — цитирует РИА Новости Алиева.

Он отметил, что наличие международного аэропорта позволит принимать гостей из других государств в городе Шуша.

Ранее азербайджанский лидер заявил о намерении преобразить разрушенную территорию Нагорного Карабаха и превратить её в «настоящий рай». Алиев 3 января подписал указ о создании фонда возрождения Карабаха, предусматривающий финансирование мероприятий по «восстановлению освобождённых территорий».

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией, тлевший много лет из-за территориального спора, возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.

Как сообщал NEWS.ru, пиротехники МЧС России продолжают разминирование территории Агдамского района Нагорного Карабаха, который находится под контролем Азербайджана.

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