Карабах в Брюсселе

Урегулирование карабахского конфликта в первый послевоенный год, на протяжении последних месяцев проходившее под эгидой Москвы, на излёте года финишировало в Брюсселе. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян, до поездки на саммит «Восточного партнёрства» в последний раз встречавшиеся 26 ноября в Сочи при посредничестве российского президента Владимира Путина, теперь должны были проговорить ключевые вопросы карабахского урегулирования в присутствии уже другого арбитра — председателя Европейского совета Шарля Мишеля.

Накануне общения с Николом Пашиняном и главным европейским посредником между сторонами карабахского конфликта президент Алиев заявил о том, что эта встреча «прояснит многое».

Мы готовы перевернуть страницу враждебности и работать над мирным соглашением, — отметил азербайджанский лидер в ходе пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, которая прошла в Брюсселе ещё до его общения с Шарлем Мишелем и Николом Пашиняном.

Он добавил, что Баку «привержен миру, стабильности и наши усилия направлены на минимизацию риска любой новой войны в регионе».

Лучший способ достичь этого — открыть коммуникации, наладить активный диалог и вновь научиться быть соседями, — резюмировал Ильхам Алиев.

Как известно, танго танцуют двое, а для рукопожатия нужны две руки. Несмотря на подчёркнуто примирительный тон высказываний Ильхама Алиева, избегавшего жёсткой риторики в адрес Еревана, никакой уверенности в том, что в Брюсселе не произойдёт откат, шаг назад или шаг в сторону, не было.

Совместная встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном president.az

Тем более что Никол Пашинян накануне сделал новое резкое заявление в адрес Баку, уже в день переговоров обвинив азербайджанскую сторону в попытке завести в тупик вопрос о разблокировании коммуникаций на Южном Кавказе.

Попытки президента Азербайджана провести параллели между открытием региональных коммуникаций с Лачинским коридором не имеют никакой связи с имевшими место до сегодняшнего дня обсуждениями, подписанными заявлениями и являются неприемлемыми для Армении, — написал Пашинян в Facebook, когда до встречи с Алиевым и Мишелем оставались считаные часы.

Учитывая подобные оценки, напряжение сохранялось, интрига вокруг того, что же произойдёт в момент истины в Брюсселе, не спадала. Тем более что никто до конца не понимал, какую роль будет готов взять на себя Шарль Мишель, несмотря на посреднические усилия российского президента Владимира Путина, посетивший этим летом Ереван и Баку и продемонстрировавший собственные миротворческие амбиции.

Помнится, тогда глава Евросовета даже заявил о наличии у него собственного плана карабахского урегулирования, в котором упоминалась необходимость обсуждения вопроса о статусе Карабаха, что после второй карабахской войны Баку считает полностью неуместным. В то время как Ереван, напротив, до сих пор не отказался от попыток вернуть вопрос о статусе в международную повестку, заручившись поддержкой Запада.

Учитывая предыдущие заявления и Шарля Мишеля, и президента Франции Эммануэля Макрона, казалось, в Брюсселе Никол Пашинян может получить уникальный шанс «забить гол» в ворота Азербайджана — услышит от председателя Евросовета долгожданные слова поддержки по вопросу, продолжающему будоражить общественное мнение в Армении.

Однако ничего этого в Брюсселе не произошло.

Встреча на полях саммита «Восточного партнёрства» в самом деле прояснила многое. Тем более что в итоге получилась не одна встреча с участием Ильхама Алиева и Никола Пашиняна, а две. В определённый момент Шарль Мишель покинул комнату для переговоров, оставив лидеров Азербайджана и Армении наедине друг с другом, что позволило им пообщаться тет-а-тет.

Итак, в чём же состоят главные итоги заключительного в этом году, брюссельского раунда переговоров по урегулированию на Южном Кавказе? Какие выводы можно сделать после того, как Ильхам Алиев и Никол Пашинян разъехались по домам?

Главный вывод состоит в том, что никакого мирного плана Евросоюза для Южного Кавказа, отдельного от плана Москвы или способного стать его альтернативой, не существует. В заявлении Шарля Мишеля, распространённом по итогам трёхсторонних переговоров, чёрным по белому сказано: «Премьер-министр Пашинян и президент Алиев подтвердили, что ключевые обязательства, взятые в рамках трёхсторонних заявлений 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, будут выполнены и что договорённости, достигнутые в Сочи 26 ноября 2021 года, должны быть реализованы».

Президент России Владимир Путин с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном kremlin.ru

Таким образом, Евросоюз безоговорочно признал безальтернативной лидирующую роль России в карабахском урегулировании и продемонстрировал готовность использовать своё дипломатическое влияние на стороны конфликта, чтобы добиться подписания всеобъемлющего мирного соглашения между Баку и Ереваном. При этом Брюссель, как и Москва, считает ключевым этапом на пути к мирному договору решение вопросов разблокирования транспортных и экономических коммуникаций и демаркации и делимитации границы.

Второй вывод состоит в том, что на встрече в Брюсселе так и не удалось включить в повестку будущего урегулирования на Южном Кавказе всё ещё актуальный для Еревана и совсем не актуальный для Баку вопрос о статусе Карабаха.

Заметим, что этот вопрос ни разу не упоминался ни Шарлем Мишелем, ни самим Николом Пашиняном. Сам термин «Карабах» на переговорах вообще отсутствовал.

Таким образом, несмотря на то что впереди ещё не один раунд долгих переговоров между Баку и Ереваном, встречи в Брюсселе расставили главные точки над «i».