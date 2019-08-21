https://static.news.ru/photo/44e24c58-c411-11e9-b244-fa163e074e61_660.jpg Владимир Текучев Фото: Владимир Текучев/ok.ru

Условия содержания в ливийской неофициальной тюрьме Майтига капитан танкера «Теметерон» Владимир Текучев назвал ужасными и рассказал о пытках, которые приходилось терпеть заключённым.

Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции «Работа по освобождению задержанных в Ливии граждан РФ», в которой также принимали участие президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич и член Ассоциации юристов России Николай Столярчук.

Танкер был захвачен три года назад. По словам Текучева, группа людей на скоростных ботах подошла к судну, поднялась на борт и арестовала всех членов экипажа, пишет « Политика Сегодня ».

У них конфисковали все вещи и принудили вести танкер в порт Триполи. Оттуда экипаж отправился в неофициальную тюрьму Майтига.

Текучев отметил, что экипажу приходилось спать на голом бетоне в тесном помещении.

Я разговаривал с ливийцами, они показывали следы пыток, очень много инвалидов содержатся в тюрьме, есть человек Мумир, он обладает садисткими наклонностями, стреляет человеку в конечность, в кость, чтобы затем человеку отрезали ногу или руку, — заявил он.

По словам капитана «Теметерона», от постоянных избиений у заключённых оставались незаживающие раны.

Кроме того, Текучев рассказал, что видел лично как надзиратель в тяжёлых сапогах прыгнул на спину одного из узников и сломал её.

Ранее News.ru писал о задержании двоих сотрудников ФЗНЦ — Максима Шугалея и Самера Суэйфана, проводивших в стране социологические исследования. По словам главы фонда Александра Малькевича, задержание россиян было политическим.