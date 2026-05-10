Атака украинского беспилотника ранила бойца подразделения «Орлан»

Село Новая Таволжанка Шебекинского округа подверглось серии атак беспилотников ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. При падении обломков одного из дронов пострадал боец подразделения «Орлан», который получил минно-взрывную травму и осколочное ранение грудной клетки.

Сослуживцы доставили его в Шебекинскую ЦРБ, где медики оказали ему всю необходимую помощь. Дальнейшее лечение боец продолжит в амбулаторных условиях, — написал Гладков.

Удары украинских дронов также привели к повреждению имущества на территории населенного пункта. В результате детонации двух беспилотников пострадали служебный микроавтобус и легковой автомобиль. Еще один удар вызвал возгорание, которое нанесло ущерб частному жилому дому. Власти продолжают оценивать последствия обстрелов на месте происшествия.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что Вооруженные силы Украины за сутки совершили 676 обстрелов позиций ВС России. Украинская армия нанесла 6 331 удар с использованием беспилотников. Всего в зоне СВО зафиксировано более 16 тыс. нарушений действия режима прекращения огня.