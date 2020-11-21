Кандидаты от правящей партии побеждают во всех округах Грузии

https://static.news.ru/photo/86ad23bc-2c41-11eb-86a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Adam Schultz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кандидаты в мажоритарные депутаты от правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» побеждают во всех 17 одномандатных округах. В субботу, 21 ноября, в стране состоялся второй тур парламентских выборов.

Действующий депутат Бека Одишария с 91,51% голосов побеждает в в тбилисском районе Мтацминда-Крцаниси, в районе Ваке — депутат от «Грузинской мечты» Нодар Турдзелидзе с 93,7% голосов, в Сабуртало 89,97% набрал бывший министр здравоохранения Давид Сергеенко, сообщается на сайте ЦИК Грузии.

В тбилисском районе Самгори набирает голоса экс-советник премьер-министра по вопросам региональной политики Созар Субари (88,19%), в Дидубе-Чугурети — вице-спикер парламента Георгий Вольский (89,66%).

Бывший игрок сборной Грузии по футболу Михаил Кавелашвили в районе Надзаладеви получает 91,14%, в Глдани побеждает действующий президент Федерации футбола Леван Кобиашвили, набравший 89,22% голосов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что партия экс-спикера парламента Грузии Нино Бурджанадзе «Единая Грузия — демократическое движение» впервые проходит в законодательный орган по результатам прошедших в Грузии выборов. Об этом свидетельствуют данные экзитпола, проведённого по заказу телеканала Imedi.