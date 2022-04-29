Канадский УК расширят преступлениями, совершёнными на Луне Правительство Канады расширит УК страны преступлениями, совершёнными на Луне

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Поправки к Уголовному кодексу внесло для утверждения в парламент правительство Канады. Нововведения предусматривают ответственность за преступления, совершённые на Луне. Об этом сообщает телеканал CBS.

Уголовный кодекс страны уже следит за астронавтами, которые могут совершить преступление в ходе полёта на МКС. Любое из подобных происшествий будет считаться совершённым на территории Канады.

«Лунные» поправки стали следствием присоединения страны к проекту Lunar Gateway. Его участники планируют совершить полёт на Луну. В новой редакции УК предлагается учитывать преступления, совершённые на станции Gateway — её предполагается построить на окололунной орбите, — а также во время транспортировки на станцию и непосредственно на поверхности Луны.

Станцию Gateway предполагают построить США в 2020-х годах. Они приглашают присоединиться к проекту партнёров по МКС. Предполагается, что два первых модуля станции — энергодвигательный РРЕ и грузовой HALO — будут направлены к Луне в 2023 году с помощью ракеты-носителя сверхтяжёлого класса Falcon Heavy.

Договор на участие в проекте Канадское космическое агентство (CSA) подписало с NASA в декабре 2020 года.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что в третьем квартале 2022 года с космодрома Восточный планируется отправить аппарат «Луна-25», наземные испытания которого находятся на финальной стадии. По его словам, если миссия будет удачной, планируется также запуск аппаратов «Луна-26» и «Луна-27».