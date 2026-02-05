Канадские «Робины Гуды» обокрали продуктовый магазин в знак протеста

В Монреале участники активистской группы Robin des Ruelles («Робины из переулка») устроили показательную акцию в продуктовом магазине, переодевшись в костюмы Робин Гуда, передает CNN. Их целью был протест против резкого роста цен на продовольствие.

Инцидент произошел в ночь на 3 января в магазине здорового питания. Около 60 человек забрали товары без оплаты, чтобы затем распределить их по уличным общественным холодильникам взаимопомощи. Это уже вторая подобная акция группы. За несколько недель до этого ее участники, переодетые в Санта-Клауса и эльфов, также совершили «налет» на магазин, оставив часть украденного в подарочной упаковке под рождественской елкой.

Организация прямо называет свои действия политическим актом, направленным против продовольственной инфляции. Проблема стоимости жизни остается крайне острой для Канады. Согласно официальной статистике, инфляция на продовольствие за год достигла 4,7%, что более чем вдвое превышает общий уровень роста цен и провоцирует радикальные формы социального протеста.

Ранее стало известно, что в Лондоне прошел очередной флешмоб No Trousers Tube Ride, во время которого участники намеренно ездили в метро без брюк. Акция собрала десятки людей, которые катались по подземке в нижнем белье. После флешмоба в Сети появилась волна критики. Женщины заявили, что подобные мероприятия ухудшают и без того хрупкое чувство безопасности в метро.