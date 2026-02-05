Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 февраля 2026 в 23:47

Канадские «Робины Гуды» обокрали продуктовый магазин в знак протеста

CNN: в Канаде воры в костюмах Робина Гуда обокрали магазин и отдали еду бедным

Продуктовый магазин Продуктовый магазин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Монреале участники активистской группы Robin des Ruelles («Робины из переулка») устроили показательную акцию в продуктовом магазине, переодевшись в костюмы Робин Гуда, передает CNN. Их целью был протест против резкого роста цен на продовольствие.

Инцидент произошел в ночь на 3 января в магазине здорового питания. Около 60 человек забрали товары без оплаты, чтобы затем распределить их по уличным общественным холодильникам взаимопомощи. Это уже вторая подобная акция группы. За несколько недель до этого ее участники, переодетые в Санта-Клауса и эльфов, также совершили «налет» на магазин, оставив часть украденного в подарочной упаковке под рождественской елкой.

Организация прямо называет свои действия политическим актом, направленным против продовольственной инфляции. Проблема стоимости жизни остается крайне острой для Канады. Согласно официальной статистике, инфляция на продовольствие за год достигла 4,7%, что более чем вдвое превышает общий уровень роста цен и провоцирует радикальные формы социального протеста.

Ранее стало известно, что в Лондоне прошел очередной флешмоб No Trousers Tube Ride, во время которого участники намеренно ездили в метро без брюк. Акция собрала десятки людей, которые катались по подземке в нижнем белье. После флешмоба в Сети появилась волна критики. Женщины заявили, что подобные мероприятия ухудшают и без того хрупкое чувство безопасности в метро.

Канада
активисты
инфляция
продукты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о расколе в правительстве Эстонии из-за контактов с РФ
«Искупите вину»: в РФПИ призвали Стармера подать в отставку
Проблемы со здоровьем, долги, мнение об СВО: где сейчас Лолита Милявская
Житель Нижнего Новгорода оказался в положении «живого трупа»
Пираньи устроили кровавую расправу на популярном пляже в Аргентине
Воспитала Навку, Костомарова и Авербуха: как живет тренер чемпионов Линичук
Яркий образ Канделаки, Прилучный с Брутян: премьера «Сказки о царе Салтане»
Российские силы сбили 17 украинских «птичек» за пять часов
Канадские «Робины Гуды» обокрали продуктовый магазин в знак протеста
Жителям Таджикистана стало доступно «детище» Маска
«Хочет жить в Голливуде»: легенда «Рейнджерс» Панарин нашел новый клуб
Трамп сообщил о своей роли в предотвращении ядерных конфликтов
В Раде объяснили, почему переговоры по Украине пока не имеют смысла
Скандал с виллами на Бали, споры в Сети, развод: как живет Лариса Гузеева
«Как Скорсезе»: Андреасян ответил, почему часто снимает в фильмах свою жену
«Нормально»: актер Дужников оценил игру блогеров без актерского образования
Трамп признался, что хотел бы сделать с нынешним ДСНВ
«Акт самообороны»: Медведев дал характеристику спецоперации на Украине
«Хоть завтра»: Россия готова к запуску рейсов в латиноамериканскую страну
В Минфине США вновь пригрозили России ограничениями
Дальше
Самое популярное
Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Его хочется добавлять везде: маринованный лук с жареной заправкой — храню баночку в холодильнике постоянно
Общество

Его хочется добавлять везде: маринованный лук с жареной заправкой — храню баночку в холодильнике постоянно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.