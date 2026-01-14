В Лондоне пассажиры метро снова сняли штаны и попали на видео

В Лондоне прошел очередной флешмоб No Trousers Tube Ride, во время которого участники намеренно ездили в метро без брюк, передает Daily Mail. Акция собрала десятки людей, которые катались по подземке в нижнем белье.

Уже почти два десятилетия в Лондоне проходит ежегодное мероприятие, в ходе которого пассажиры едут в метро без штанов, чем крайне удивлены туристы и их семьи, — сказано в материале.

После флешмоба в Сети появилась волна критики. Женщины заявили, что подобные мероприятия ухудшают и без того хрупкое чувство безопасности в метро.

По словам активистов, подобные акции маскируют реальные проблемы, из-за которых пассажирки боятся ездить в метро. Организаторы настаивают, что флешмоб задумывался как безобидная забава.

Акция No Pants Subway Ride началась в Нью-Йорке в 2002 году как розыгрыш группы уличных комиков. Участники ездят в метро без штанов, сохраняя максимально будничный вид. Со временем флешмоб стал международным.

