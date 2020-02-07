https://static.news.ru/photo/5cfe754e-49e7-11ea-bb42-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Канаде родственники жертв авиакатастрофы, которая произошла с самолётом Boeing 737 украинских авиалиний в Тегеране, подали совместный иск к Ирану.

Родственники требуют от иранских властей компенсации не менее 1,5 млрд канадских долларов ($1,1 млрд). Они считают, что крушение воздушного судна было «намеренным и сознательным актом терроризма». Ответчиками по иску выступят духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи, силы специального назначения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Имя ведущего истца не раскрывается, сообщил Reuters.

Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», который выполнял рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение 8 января вскоре после вылета. Погибли 176 пассажиров — граждане Ирана, Канады, Швеции, Германии, Афганистана и Украины — и девять членов экипажа.

Ответственность за случившееся взяли на себя иранские военные. Они заявили, что лайнер был сбит по ошибке: его приняли за американский военный самолёт, писал NEWS.ru.