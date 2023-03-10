Канада ввела санкции на российский металл Канада запретила импорт алюминия и железа из России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Катанка алюминия в цехе Иркутского алюминиевого завода

Канада ввела запрета на импорт железа, алюминия и стали из России, сообщается в документе о поправках к положению «об особых экономических мерах» на сайте правительства. Власти страны на законодательном уровне запретили «любому лицу в Канаде и любому канадцу за ее пределами импортировать, покупать или приобретать» из России вышеназванные ресурсы и продукцию.

Канада и наши партнеры уже ввели санкции против Центрального банка России и ограничили цены на российскую нефть и газ. И теперь мы гарантируем, что Путин не сможет заплатить за свою войну, продавая алюминий и сталь в Канаде, в координации с действиями, предпринятыми сегодня Соединенными Штатами, — заявила вице-премьер и министр финансов страны Христя Фриланд.

Запрещен ввоз и контейнеров или других предметов домашнего обихода из алюминия. Под запретом также готовые изделия, такие как трубы.

9 декабря 2022 года власти Канады ввели санкции против отдельных лиц и организаций из России, Ирана и Мьянмы, за предполагаемые нарушения прав человека ввели. Глава ведомства Мелани Жоли пообещала и дальше отстаивать права человека. Под санкциями оказались 33 действующих или бывших российских чиновника высокого ранга и шесть организаций из РФ.

17 октября прошлого года Оттава ввела ограничительные меры против 34 физлиц и одной организации. В перечень попали телеканал «Звезда», помощник президента и бывший министр культуры Владимир Мединский, актеры Сергей Безруков, Дмитрий Певцов, Владимир Машков, журналисты Павел Гусев, Наиля Аскер-заде, Кирилл Клейменов, Андрей Кондрашов и другие.