Как Зеленский разозлил НАТО и остался без членства Члены делегации США были в ярости из-за твита президента Украины Владимира Зеленского о НАТО, пишет The Washington Post

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Владимир Зеленский

Напрасно Владимир Зеленский сначала пытался шантажировать натовское руководство своим неприездом в Вильнюс, а потом в последний момент пытался что-то исправить в принимаемых на саммите документах. Обширный бюрократический аппарат Блока не склонен к импровизациям. К тому же употребленное украинским президентом слово «абсурдное» в его оценке принятых решений просто возмутило натовскую аристократию, считающую себя просто на пределе своих возможностей помощи Незалежной.

Главное слово — «многолетняя»

Итак, в Вильнюсе была торжественно утверждена всеми членами Альянса многолетняя программа для Украины, предполагающая достижение ею членства в НАТО. Понятно, что в этом словосочетании украинским начальникам не может не резать слух слово «многолетняя». Сколько было разговоров о принятии подробной дорожной карты вступления Украины в Североатлантический альянс. Сколько было кулуарных посулов, что Киеву вообще создадут условия принятия по ускоренной программе. И вдруг — многолетняя программа без указания реальных сроков или других каких-то временных рамок. В этой связи наглядный пример — Турция, которая уже почти 30 лет кандидат на вступление в ЕС. Но украинский случай еще сложнее.

Сейчас вообще не ясно даже, сколько времени Украина будет существовать в своем нынешнем виде, какие разрушительные процессы могут начаться в стране. Наконец, не стоит забывать, что несколько натовских государств не скрывают своих территориальных претензий к этой стране. Потому планировать что-то, касающееся судьбы Украины даже в самом ближайшем будущем, — дело крайне неблагодарное. Поэтому натовцы явно воспользовались мудрой тактикой Хаджи Насреддина, решившего, что за многие годы либо шах помрет, либо ишак сдохнет.

Так что итог первого дня саммита: Украине не предоставили ни графика присоединения к НАТО, ни тем более приглашения. Но и это еще не самый худший вариант для команды Зеленского.

Паллиативный Совет Украина — НАТО

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, в случае поражения Украины на поле боя вопрос о ее присоединении к Альянсу вообще станет неактуальным. Фактически сейчас страну заставляют воевать и терять тысячи жизней ради одного — получения в отдаленном будущем приглашения для вступления в военно-политический блок. Тут уж абсурд налицо.

Да, Украину продолжат вооружать по натовским стандартам, откровенно превращая в инструмент проведения агрессивной антироссийской политики. Собственно, уже немало написано об украинской прокси-армии, с помощью которой НАТО ведет горячую войну против России, не тратя свои человеческие жизни и не провоцируя социального напряжения в своем сообществе. И создаваемый чисто формальный Совет Украина — НАТО станет просто яркой упаковкой все того же процесса продолжения накачивания Украины оружием ради затягивания военного конфликта и ослабления России.

А пока украинской делегации, оставленной в натовской прихожей, торжественно сообщают, что страну примут в Блок, когда с этим «согласятся все страны и будут выполнены все необходимые условия». Понятно, что рассчитанный на многие годы «список необходимых условий» может оказаться слишком длинным. И сообщить об этом тому же Зеленскому могли и по телефону.

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press Украинская делегация на саммите НАТО

Нет, мы уже в НАТО

Украинские паблики сообщают, что Банковая улица, заранее предполагая итог визита Зеленского в Вильнюс, разослала методичку по всем контролируемым СМИ, суть которой в необходимости повторять, что, мол, Украина и так уже в НАТО, поскольку использует натовские вооружения, перенимает натовскую тактику ведения боевых действий, получает от США данные космической разведки. Да и совместная польско-украинско-литовская бригада может в ближайшее время быть преобразованной уже в армейский корпус. А это уже 25 тысяч бойцов, которые при определенных обстоятельствах могут зайти и на украинскую территорию.

Вот такую хорошую мину собираются изобразить в Киеве. Притом что в отличии от французов и британцев немцы отказали украинцам в поставках крылатых ракет большого радиуса действия. А США, как известно, по причине нехватки обычных снарядов посылают подшефной армии кассетные, открывая новый уровень опаснейшей эскалации.

Парадокс ситуации в том, что наиболее эффективно использоваться кассетные бомбы и ракеты могут как раз против наступающих армий, то есть против ВСУ в ходе их «контрнаступа». А ведь в распоряжении нашей армии есть, как утверждают, планирующие самонаводящиеся кассетные бомбы, которые можно запускать на дистанции в 30 километров до противника. Но, как показал саммит, ни в Брюсселе, ни в Киеве считать украинские человеческие потери не собираются.