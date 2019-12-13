В пятницу, 13 декабря, специалисты спустя почти сутки потушили открытое горение на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске. Корабль печально известен рядом инцидентов, последний из которых произошёл осенью 2018 года — уже когда он после сирийской кампании стал к причальной стенке. Западные СМИ неоднократно обращали внимание на техническое состояние единственного в России авианесущего крейсера. «Колоссу советских времён» не удалось избежать критики и в этот раз.

Немецкое издание Die Presse отметило , что авианосец уже продолжительное время находится «в сомнительном состоянии». Многие из 11 американских авианосцев, включая те, что гораздо старше «Адмирала Кузнецова», могут дать ему фору за счёт более качественной конструкции и надлежащей эксплуатации. На данный момент «Кузнецову» необходимо устранить более 50 «дефектов», чтобы прийти в строй, однако издание не уверено в целесообразности такого ремонта и напоминает о том, что ряд российских чиновников предлагал отказаться от проблемного корабля. Запомнится же он, по мнению Die Presse, густым дымом, из-за которого «Кузнецова» видно на много миль вперёд.

Ещё одно немецкое издание PR Online указало , что корабль уже давно стал «жертвой насмешек» из-за вечно дымящихся паровых турбин. Так, когда авианосец отправили на службу в Средиземное море, многие, по мнению издания, боялись, что он навсегда там останется.

Французское издание Le Figaro уверено : большинство инцидентов на «Кузнецове» говорит об ошибках в работе российских технических специалистов. Также издание цитирует специалиста по российскому флоту Игоря Деланоэ, отмечающего в целом большие проблемы при ремонте не только российских кораблей, но и подлодок. По его мнению, ремонт «Адмирала Кузнецова» лишит российский ВМФ на ближайшие годы возможности применения палубной авиации в открытом море. При этом, учитывая отсутствие планов по строительству нового корабля до 2027 года, Китай обгонит Россию по возможности проецирования силы.

vk.com/murmanskgroup/Global Look Press

Сайт американского телеканала NBC News окрестил «Адмирала Кузнецова» кораблём-неудачником: большую часть своей более чем 30-летней жизни он провёл в ремонте из-за регулярных поломок, происходивших каждый раз, как только авианосец выходил в открытое море. NBC News подчёркивает, что по этой причине корабль каждый раз сопровождает буксир. Даже в надёжном доке в Мурманске военный корабль не смог избежать неприятностей.

Несмотря на постоянно возникающие проблемы с кораблём, Кремль опирался на него для создания видимости возрождающейся российской военно-морской мощи. Но проблемы продолжали возникать, ограничивание влияния изображения корабля российскими государственными СМИ, — отмечает NBC News.

Американский журнал Newsweek также указывает на попытки Кремля использовать образ авианосца, олицетворяющего военно-морскую мощь России, в том числе за счёт его участия в операции в Сирии. Последний случай с пожаром на корабле, по мнению издания, нанесёт серьёзный имиджевый ущерб.