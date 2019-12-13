В пятницу, 13 декабря, специалисты спустя почти сутки потушили открытое горение на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске. Корабль печально известен рядом инцидентов, последний из которых произошёл осенью 2018 года — уже когда он после сирийской кампании стал к причальной стенке. Западные СМИ неоднократно обращали внимание на техническое состояние единственного в России авианесущего крейсера. «Колоссу советских времён» не удалось избежать критики и в этот раз.
Немецкое издание Die Presseотметило, что авианосец уже продолжительное время находится «в сомнительном состоянии». Многие из 11 американских авианосцев, включая те, что гораздо старше «Адмирала Кузнецова», могут дать ему фору за счёт более качественной конструкции и надлежащей эксплуатации. На данный момент «Кузнецову» необходимо устранить более 50 «дефектов», чтобы прийти в строй, однако издание не уверено в целесообразности такого ремонта и напоминает о том, что ряд российских чиновников предлагал отказаться от проблемного корабля. Запомнится же он, по мнению Die Presse, густым дымом, из-за которого «Кузнецова» видно на много миль вперёд.
Ещё одно немецкое издание PR Onlineуказало, что корабль уже давно стал «жертвой насмешек» из-за вечно дымящихся паровых турбин. Так, когда авианосец отправили на службу в Средиземное море, многие, по мнению издания, боялись, что он навсегда там останется.
Французское издание Le Figaroуверено: большинство инцидентов на «Кузнецове» говорит об ошибках в работе российских технических специалистов. Также издание цитирует специалиста по российскому флоту Игоря Деланоэ, отмечающего в целом большие проблемы при ремонте не только российских кораблей, но и подлодок. По его мнению, ремонт «Адмирала Кузнецова» лишит российский ВМФ на ближайшие годы возможности применения палубной авиации в открытом море. При этом, учитывая отсутствие планов по строительству нового корабля до 2027 года, Китай обгонит Россию по возможности проецирования силы.
vk.com/murmanskgroup/Global Look Press
Сайт американского телеканала NBC Newsокрестил «Адмирала Кузнецова» кораблём-неудачником: большую часть своей более чем 30-летней жизни он провёл в ремонте из-за регулярных поломок, происходивших каждый раз, как только авианосец выходил в открытое море. NBC News подчёркивает, что по этой причине корабль каждый раз сопровождает буксир. Даже в надёжном доке в Мурманске военный корабль не смог избежать неприятностей.
Несмотря на постоянно возникающие проблемы с кораблём, Кремль опирался на него для создания видимости возрождающейся российской военно-морской мощи. Но проблемы продолжали возникать, ограничивание влияния изображения корабля российскими государственными СМИ, — отмечает NBC News.
Американский журнал Newsweek также указывает на попытки Кремля использовать образ авианосца, олицетворяющего военно-морскую мощь России, в том числе за счёт его участия в операции в Сирии. Последний случай с пожаром на корабле, по мнению издания, нанесёт серьёзный имиджевый ущерб.
Американское издание The National interestутверждает, что российское судостроительное будущее в плане строительства авианесущего крейсера «висит на волоске». Постоянные поломки единственного авианосца и отказ Франции продавать России корабли Mistral после отхода Крыма в состав РФ существенно сдерживают потенциал развития в этой сфере, а корабелы теряют должные компетенции. Российские оборонные предприятия заявляют о разработках в этом классе для престижа и получения финансирования, но в целом есть большие сомнения не только в будущей судьбе «Адмирала Кузнецова», но и в возможности строительства корабля, способного его заменить.