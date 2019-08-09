Ровно двадцать лет назад, 9 августа 1999 года президент России Борис Ельцин назначил Владимира Путина премьер-министром. С этого момента начался длинный путь выходца из КГБ-ФСБ, менее чем за два года после назначения ставшего президентом многомиллионной страны. Несменяемость власти в России традиционно была предметом критики на Западе, а вокруг фигуры Путина был выстроен ореол могущественного лидера, посягающего на основы демократии. О том, какой путь проделал за двадцать лет российский лидер и что привело к колоссальному росту его популярности, вспоминают западные СМИ.

Американский телеканал CNN утверждает , что с момента становления Путина премьер-министром в 1999 году «история России изменилась навсегда». Телеканал видит главной причиной «экстраординарного становления Путина бесспорным лидером России» его жёсткие меры в вопросе борьбы с терроризмом. Американское СМИ приводит данные российского «Левада-центра», согласно которым рейтинг Путина в России в августе 1999 года составлял лишь 31%, но уже к январю 2000 года вырос до 84%. CNN подчёркивает: за все двадцать лет рейтинг российского лидера никогда не опускался ниже 60%.

Чем объясняется рост популярности Путина в первые же месяцы? Одни фактор очевиден: его маскулинный ответ проблеме терроризма в стране. В сентябре 1999 года в нескольких городах России серия таинственных взрывов домов унесла жизни сотен людей. Для России это был свой 9/11. Как и президент Джордж Буш, который в своём выступлении перед спасателями после событий 11 сентября 2001 года пообещал отомстить террористам «Аль-Каиды» (запрещена в РФ — News.ru), Путин выступил с жёстким заявлением, которого ждали все россияне, — отмечает CNN.

Телеканал указывает: сейчас в фасаде образа президента «начали появляться трещины». Он связывает это с усталостью россиян от несменяемости власти в стране и неопределённостью относительно преемника на президентском посту после 2024 года. Вопрос смены власти поднимает и британская газета The Guardian.

Двадцать лет назад российский президент Борис Ельцин назначил своего четвёртого премьер-министра менее чем за 18 месяцев: Владимира Путина, который тогда был относительно неизвестным руководителем службы безопасности с небольшим политическим опытом. Мало кто мог предположить, что два десятилетия спустя Путин всё ещё будет править Россией, взяв на себя доминирующую роль в международных делах. Однако годовщина приходится на времена неопределённости с будущим лидером. Рейтинги одобрения Путина остаются на уровне, которому позавидует большинство западных лидеров, но они пострадали от спада экономики и снижения уровня жизни, — пишет издание.

Телеканал France 24 также поднимает вопрос преемничества и высказывает предположение, что Владимир Путин продолжит занимать лидирующую позицию в вертикали власти и после 2024 года. При этом вариант ухода на позицию премьер-министра французские журналисты считают маловероятным, отмечая возможность создания нового института власти в России, который позволит Путину и дальше руководить страной. Телеканал предполагает, что Путина может ожидать схожая с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым позиция.

За последние дни в Москве были арестованы тысячи протестующих. Это самая масштабная попытка подавить демонстрации с 2012 года, когда люди бастовали против возвращения Путина в Кремль. В это время 66-летний лидер переживает собственную драму. Это его последний президентский срок, согласно российской Конституции, но нет никакой очевидной фигуры, которая может прийти ему на смену, — заявляет France 24.

Сайт Deutsche Welle помимо прошедшего в августе Москве митинга вспоминает так называемые «мусорные протесты» в городах России и недовольство жителей страны объявленной в 2018 году пенсионной реформой.

Традиционно популярность Путина связывалась с восстановлением чувства национальной гордости в России. Распад СССР породил экономический хаос и социальные потрясения: многие люди думали, что потеряли свою национальную идентичность, — делает неожиданный вывод Duetsche Welle.

В немецком СМИ отмечают: российский президент больше не может отдавать приоритет внешней повестке из-за последних изменений внутри страны, но то же время приводят слова эксперта, который утверждает — «Путин остаётся политиком номер один в России».