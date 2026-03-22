Йемен готовит операцию против хуситов в случае их поддержки Ирана

Президентский совет Йемена планирует провести крупномасштабную операцию против хуситов. Об этом РИА Новости сообщил источник в правительстве страны.

По его словам, военные действия начнутся в случае, если движение «Ансар Алла» окажет поддержку Ирану. Власти Йемена уже привели свои силы в состояние повышенной боеготовности.

Решение о начале операции будет принято в зависимости от действий хуситов. Пока они не участвуют в боевых действиях на стороне Тегерана.

Ранее сообщалось, что Йемен может принять решение вмешаться в войну на Ближнем Востоке на стороне Ирана, заявил высокопоставленный йеменский военачальник Абед аль-Тавр. По его словам, страна может закрыть Баб-эль-Мандебский пролив для США и Израиля.

До этого стало известно, что на фоне действий американской армии нефтегрузовые суда прекратили движение в Ормузском проливе на юге Ирана. Скорость танкеров снизилась до нуля. На данный момент это единственный морской путь для экспорта нефти из шести стран: Ирана, Ирака, Кувейта, Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ.